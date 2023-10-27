О нас

Власти Молдовы заявили о преодолении энергетической зависимости от России

Власти Молдовы заявили о преодолении энергетической зависимости от России Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России.
Другие страны
27 октября 2023 г. 14:55
Власти Молдовы заявили о преодолении энергетической зависимости от России

Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом президент Молдовы Майя Санду сказала в интервью для телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

"Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Нас уже нельзя шантажировать газом. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, потому что мы сделали запасы и, соответственно, можем обеспечить страну природным газом", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moldovan authorities to overcome energy dependence on Russia

Другие новости из категории

Посол Израиля: Участие иностранных военных в операциях страны исключено
Посол Израиля: Участие иностранных военных в операциях страны исключено
28 октября 2023 г. 00:56
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку
28 октября 2023 г. 00:38
США настаивают на включении осуждения ХАМАС в резолюцию ГА ООН
США настаивают на включении осуждения ХАМАС в резолюцию ГА ООН
27 октября 2023 г. 23:52
ЦАХАЛ: Расширение операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают
ЦАХАЛ: Расширение операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают
27 октября 2023 г. 23:40
В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции ВС Израиля
В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции ВС Израиля
27 октября 2023 г. 23:18
Байден встретился с главой МИД Китая
Байден встретился с главой МИД Китая
27 октября 2023 г. 22:47
ЦАХАЛ раскрыл, где ХАМАС расположило оперативный штаб
ЦАХАЛ раскрыл, где ХАМАС расположило оперативный штаб
27 октября 2023 г. 22:11
Французская Sanofi подешевела на €20 млрд после публикации отчетности
Французская Sanofi подешевела на €20 млрд после публикации отчетности
27 октября 2023 г. 21:58
Tata Group будет производить iPhone для внутреннего и мирового рынков
Tata Group будет производить iPhone для внутреннего и мирового рынков
27 октября 2023 г. 21:45
Генерал-полковник Афзалов возглавил Воздушно-космические силы РФ
Генерал-полковник Афзалов возглавил Воздушно-космические силы РФ
27 октября 2023 г. 21:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi