Власти Молдовы заявили о преодолении энергетической зависимости от России

Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России.

Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом президент Молдовы Майя Санду сказала в интервью для телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

"Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Нас уже нельзя шантажировать газом. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, потому что мы сделали запасы и, соответственно, можем обеспечить страну природным газом", - сказала она.