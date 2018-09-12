Власти КНР казнили мужчину, убившего девять школьников

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Китайские правоохранительные органы привели в исполнение смертный приговор в отношении 28-летнего Чжао Цзэвэя, убившего девять учащихся средней школы города Юйлинь (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду информационный портал Sina.

"Чжао Цзэвэй выместил свою неудовлетворенность жизнью на учащихся, унеся жизни девяти человек и нанеся тяжелые ранения еще четырем. <...> Накануне он был предан смертной казни", - говорится в сообщении.

Судебное решение о применении высшей меры наказания было вынесено в середине июня текущего года, через полтора месяца после того, как произошла трагедия.

27 апреля местные СМИ сообщили, что неподалеку от одного из учебных заведений города Юйлинь, мужчина с холодным оружием напал на школьников, возвращавшихся с уроков домой. Он ранил 19 детей, 10 из которых выжили. Четыре ребенка получили крайне тяжелые ранения.

Полиция оперативно задержала преступника. В ходе следствия он заявил, что напал на детей из "чувства мести за унижения, которым подвергался в школьные годы от одноклассников".