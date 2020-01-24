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Власти Китая выделили более 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Власти Китая выделили более 100 млн долларов на борьбу с вирусом
​Министерство финансов Китая потратит 144 млн долларов на борьбу с новым типом коронавируса

Министерство финансов Китая потратит 144 млн долларов на борьбу с новым типом коронавируса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

“В четверг (24 января. — ред.) Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй 1 млрд юаней (144 млн. долларов), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что в конце прошлого года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. 

Отметим, что количество подтвержденных заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.

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