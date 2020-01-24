Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 849, погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений.

Ранее сообщалось о 830 инфицированных и 25 погибших.

Отметим, что Больше всего случаев заражения зафиксировано в провинции Хубэй. Далее за ней по этому показателю следуют провинции Гуандун и Чжэцзян, Пекин и Шанхай.

*** 04:30

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 830 человек, число летальных исходов увеличилось до 25.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в провинции Хубэй. Далее за ней по этому показателю следуют провинции Гуандун и Чжэцзян, Пекин и Шанхай.

*** 22:19

Число подтвержденных в Китае случаев заражения людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в четверг до 644 человек, количество летальных исходов выросло до 18.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

По данным властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников. Он обратился к врачам, однако 22 января, несмотря на все усилия медиков, умер.

Больше всего случаев заражения - 444 человека - зафиксировано в провинции Хубэй. Далее за ней по этому показателю следуют провинции Гуандун (32) и Чжэцзян (27), Пекин (22) и Шанхай (16).