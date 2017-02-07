 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Ирака заявили об изоляции главаря ИГИЛ аль-Багдади

    Большинство близких к нему полевых командиров уничтожено

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Местоположение главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади установлено, он находится "в изоляции", его передвижения отслеживаются. Большинство близких к нему полевых командиров уничтожено.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в распространенном эксклюзивном интервью телеканалу France 24, отказавшись, однако, назвать точное местонахождение лидера террористов.

    "Мы убили и ликвидировали большинство его помощников. У него не осталось почти никого, кому он может доверять. Он находится в изоляции, мы следим за его передвижениями. Он старается оставаться в тени, почти не поддерживает связь с другими террористами, чаще всего она (связь) почти отсутствует", - заявил аль-Абади.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi