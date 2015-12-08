 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Германии зарегистрировали около 1 млн. беженцев

    Более половины просителей убежища прибыли в страну из Сирии

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В конце ноября в Германии зарегистрировано 965 тыс. беженцев, сообщает Report cо ссылкой на Die Welt. 

    Таким образом, официальные прогнозы властей относительно 800 тыс. беженцев, которых Германия готовилась принять до конца года, не оправдались.

    В ноябре власти ФРГ зарегистрировали 206 тыс. мигрантов.

    По словам главы МВД Германии Томаса де Мезьера, более половины просителей убежища (около 484 тыс. человек) прибыли в страну из Сирии.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости установления контроля над миграционными потоками.


    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi