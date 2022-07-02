Власти Германии :"Северный поток" может так и не возобновить работу

Германcкие федеральные власти обеспокоены, что технические работы и ремонт на газопроводе "Северный поток-1" станут перманентными - они превратятся в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам.

Германcкие федеральные власти обеспокоены, что технические работы и ремонт на газопроводе "Северный поток-1" станут перманентными - они превратятся в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам.

Как сообщает Report со ссылкой УНИАН, в интервью немецкому изданию WAZ глава немецкий Федеральных сетей, агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNetzA) Клаус Мюллер выразил обеспокоенность по этому поводу.

"Вопрос в том, превратятся ли эти техработы в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам… ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная… мы должны будем более серьезно говорить об экономии", - отметил Мюллер.

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза, наиболее чувствительным это стало для Германии - основного покупателя газа, поступающего по "Северному потоку-1".

Транзит через украинскую ГТС в Европу сейчас на 60% меньше забронированного уровня. В середине июня Россия сократила пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Также в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

"Газпром" пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа в Европе до наступления отопительного сезона.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта – это российский газ.

Между тем, с середины июля "Газпром" планирует остановить на плановый ремонт "Северный поток", что стало почвой для опасений, что после его завершения поставки все еще не восстановятся.

Обозреватели считают, что Россия, возможно, решает краткосрочную задачу - наказать Европу за санкции и поставки оружия Украине. Но может сильно потерять в долгосрочной перспективе. Во-первых, Россия теряет имидж "надежного поставщика энергоресурсов", который сохраняла даже в периоды самых сложных отношений с Западом. Во-вторых, есть реальная угроза потери для РФ высоколиквидного рынка газа. Европейским странам хоть и придется пережить сложные времена, заменив российские поставки, они могут и не захотеть вернуться к прежним отношениям с Россией после окончания войны.