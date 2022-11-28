Власти ФРГ намерены потратить 20 млрд евро на покрытие дефицита боеприпасов

Бундесверу не хватает боеприпасов на фоне поставок вооружений в Украину и проблем с распределением бюджета.

Бундесверу не хватает боеприпасов на фоне поставок вооружений в Украину и проблем с распределением бюджета.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Хебештрайт отметил, что для решения данного вопроса канцлер Германии Олаф Шольц проведет 28 ноября совещание с министерствами и советниками. По словам председателя кабмина ФРГ, федеральное правительство и бундестаг намерены потратить €20 млрд бюджета на пополнение запасов страны.

"Это скорее рутинная встреча на уровне чиновников", - отметил он.