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Узбекистан и Саудовская Аравия подпишут соглашения на 18 млрд долларов

Узбекистан и Саудовская Аравия подпишут соглашения на 18 млрд долларов Портфель реализуемых Узбекистаном и Саудовской Аравией совместных проектов превысил 30 млрд долларов.
Другие страны
2 мая 2024 г. 16:56
Узбекистан и Саудовская Аравия подпишут соглашения на 18 млрд долларов

Портфель реализуемых Узбекистаном и Саудовской Аравией совместных проектов превысил 30 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-службы президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева.

"Президент Шавкат Мирзиёев 2 мая принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром энергетики принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом, прибывшим в страну для участия в третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме", - говорится в информации.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества и реализации приоритетных инвестиционных проектов в Узбекистане. Отмечен высокий уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В настоящее время портфель совместных проектов превысил 30 млрд долларов. Подчеркнуто плодотворное партнерство с компанией ACWA Power, являющейся крупнейшим инвестором в развитии сектора энергетики в Узбекистане. В рамках нынешнего форума будут подписаны соглашения по реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики, инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики на 18 млрд долларов", - говорится в информации.

В то же время отмечалась необходимость продвижения новых проектов в области информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства и других областях.

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