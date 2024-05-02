Швейцария выделит более $160 млн на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Швейцария в 2024 году заложила в бюджет 150 млн франков (свыше 164 млн долларов) на гуманитарную помощь для Украины.

Швейцария в 2024 году заложила в бюджет 150 млн франков (свыше 164 млн долларов) на гуманитарную помощь для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба федерального департамента иностранных дел страны.

"В 2024 году на гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития Украины и региона будет выделено 150 млн швейцарских франков", - говорится в заявлении.

Кроме того, в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы Федеральный совет Швейцарии планирует в этот период предоставить Украине дополнительную помощь на 1,5 млрд франков (1,64 млрд долларов). Тем самым Швейцария намерена "сделать свой весомый вклад в поддержку и восстановление Украины", отметило внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, в сообщении говорится о планах Швейцарии провести в этом году ряд мероприятий в сфере разминирования, включая Украинскую конференцию по разминированию (UMAC2024), которая должна состояться 17-18 октября в Лозанне.