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Швейцария выделит более $160 млн на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Швейцария выделит более $160 млн на гуманитарную помощь Украине в 2024 году Швейцария в 2024 году заложила в бюджет 150 млн франков (свыше 164 млн долларов) на гуманитарную помощь для Украины.
Другие страны
2 мая 2024 г. 14:30
Швейцария выделит более $160 млн на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Швейцария в 2024 году заложила в бюджет 150 млн франков (свыше 164 млн долларов) на гуманитарную помощь для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба федерального департамента иностранных дел страны.

"В 2024 году на гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития Украины и региона будет выделено 150 млн швейцарских франков", - говорится в заявлении.

Кроме того, в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы Федеральный совет Швейцарии планирует в этот период предоставить Украине дополнительную помощь на 1,5 млрд франков (1,64 млрд долларов). Тем самым Швейцария намерена "сделать свой весомый вклад в поддержку и восстановление Украины", отметило внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, в сообщении говорится о планах Швейцарии провести в этом году ряд мероприятий в сфере разминирования, включая Украинскую конференцию по разминированию (UMAC2024), которая должна состояться 17-18 октября в Лозанне.

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Версия на английском языке Switzerland to allocate over $160M to Ukraine this year
Версия на азербайджанском языке İsveçrə bu il Ukraynaya 160 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

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