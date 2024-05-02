О нас

Пассажир рейса Тель-Авив – Тбилиси напал на членов экипажа

Пассажир рейса Тель-Авив – Тбилиси напал на членов экипажа Один из пассажиров рейса Тель-Авив - Тбилиси, выполняемого национальной авиакомпанией Израиля "Эль-Аль", напал на членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Бен-Гурион.
Другие страны
2 мая 2024 г. 13:04
Пассажир рейса Тель-Авив – Тбилиси напал на членов экипажа

Один из пассажиров рейса Тель-Авив - Тбилиси, выполняемого национальной авиакомпанией Израиля "Эль-Аль", напал на членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Бен-Гурион.

Как передает Report, об этом сообщает news.co.il.

В аэропорту полиция арестовала дебошира сразу после приземления самолета.

В авиакомпании сообщили, что инцидент не был связан с вопросом безопасности.

"Наша авиакомпания очень серьезно воспринимает случившееся и принимает все необходимые меры в соответствии с законом при координации с правоохранительными органами", – отметили в "Эль-Аль".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi