Пассажир рейса Тель-Авив – Тбилиси напал на членов экипажа

Один из пассажиров рейса Тель-Авив - Тбилиси, выполняемого национальной авиакомпанией Израиля "Эль-Аль", напал на членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Бен-Гурион.
Как передает Report, об этом сообщает news.co.il.
В аэропорту полиция арестовала дебошира сразу после приземления самолета.
В авиакомпании сообщили, что инцидент не был связан с вопросом безопасности.
"Наша авиакомпания очень серьезно воспринимает случившееся и принимает все необходимые меры в соответствии с законом при координации с правоохранительными органами", – отметили в "Эль-Аль".