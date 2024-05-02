Пассажир рейса Тель-Авив – Тбилиси напал на членов экипажа

Один из пассажиров рейса Тель-Авив - Тбилиси, выполняемого национальной авиакомпанией Израиля "Эль-Аль", напал на членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Бен-Гурион.

Один из пассажиров рейса Тель-Авив - Тбилиси, выполняемого национальной авиакомпанией Израиля "Эль-Аль", напал на членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Бен-Гурион.

Как передает Report, об этом сообщает news.co.il.

В аэропорту полиция арестовала дебошира сразу после приземления самолета.

В авиакомпании сообщили, что инцидент не был связан с вопросом безопасности.

"Наша авиакомпания очень серьезно воспринимает случившееся и принимает все необходимые меры в соответствии с законом при координации с правоохранительными органами", – отметили в "Эль-Аль".