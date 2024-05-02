В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции

Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской фракции.

Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской фракции.

Как передает Report со ссылкой на общественный вещатель Yle, об этом на пресс-конференции заявил председатель фракции Яни Мякеля.

"Парламентская фракция "Истинных финнов" на сегодняшнем заседании рассматривала вопрос о членстве депутата Тимо Ворнанена. Было принято единогласное решение исключить депутата Ворнанена из фракции из-за отсутствия доверия", - заявил он.

Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его на двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция.