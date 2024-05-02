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В Бюргенштоке 15-16 июня пройдет конференция по Украине

В Бюргенштоке 15-16 июня пройдет конференция по Украине Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке.
Другие страны
2 мая 2024 г. 13:44
В Бюргенштоке 15-16 июня пройдет конференция по Украине

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Швейцарии.

На мероприятие приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи (G7), Группы двадцати (G20) и БРИКС.

"Швейцария пригласила более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств принять участие в первой мирной конференции по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что речь идет о представителях "около 120 стран", в том числе из G7, G20, БРИКС, Евросоюза, а также других международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и Евросовета. Приглашения также получили Ватикан и патриарх Константинопольский.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сообщила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать саммит по "формуле мира".

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