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Минздрав Малайзии запросит у AstraZeneca объяснения о побочных эффектах вакцины

Минздрав Малайзии запросит у AstraZeneca объяснения о побочных эффектах вакцины Министерство здравоохранения Малайзии отправит запрос биофармацевтической компании AstraZeneca с требованием объяснить побочные эффекты вакцины против COVID.
Другие страны
2 мая 2024 г. 17:34
Минздрав Малайзии запросит у AstraZeneca объяснения о побочных эффектах вакцины

Министерство здравоохранения Малайзии отправит запрос биофармацевтической компании AstraZeneca с требованием объяснить побочные эффекты вакцины против COVID.

Как передает Report, об этом сообщает малайзийское агентство Bernama со слов главы ведомства Дзулкефли Ахмада.

По словам министра, AstraZeneca должна понести ответственность, представив подробные объяснения "не только Малайзии, но и всему миру".

"Мы просим представителей AstraZeneca дать более подробные объяснения... и я бы предпочел, чтобы они были более откровенными с общественностью и СМИ", - отметил он.

Ранее международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина может вызывать редкий побочный эффект - тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Он приводит к образованию тромбов и снижению числа тромбоцитов.

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