США и Великобритания нанесли серию ударов по аэропорту Ходейды в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по территории международного аэропорта города Ходейда, который находится под контролем мятежного движения хуситов "Ансар Аллах".

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по территории международного аэропорта города Ходейда, который находится под контролем мятежного движения хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

По его информации, силы коалиции нанесли не менее пяти ударов по территории аэропорта, который не функционирует с 2015 года, но может использоваться в качестве военной базы хуситов. Телеканал не привел информацию о возможных жертвах и пострадавших в результате атак.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 14 марта лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.