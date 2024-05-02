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США проведут военные учения в Молдове

США проведут военные учения в Молдове США проведут с военными Молдовы учения Swift Response на территории этой республики в период с 9 по 16 мая.
Другие страны
2 мая 2024 г. 17:44
США проведут военные учения в Молдове

США проведут с военными Молдовы учения Swift Response на территории этой республики в период с 9 по 16 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

Они направлены на повышение оперативной совместимости между солдатами двух стран.

В маневрах примут участие более 400 военных из мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии, а также военные 82-й воздушно-десантной дивизии США. В них также будет задействована военная техника молдавской армии и два военно-транспортных самолета C-130 Hercules.

В рамках учений запланированы боевые стрельбы из легкого пехотного оружия, а также прыжки с парашютом в районе города Бельцы, а также районах Флорешты и Фалешты.

В Минобороны отметили, что эти маневры являются частью многонациональных учений Defender Europe 24 и проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на текущий год.

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