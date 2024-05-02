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Макрон вновь заявил, что не исключает отправку войск в Украину

Макрон вновь заявил, что не исключает отправку войск в Украину Франция не исключает возможности отправки войск в Украину, если ВС РФ прорвут линию фронта.
Другие страны
2 мая 2024 г. 16:05
Макрон вновь заявил, что не исключает отправку войск в Украину

Франция не исключает возможности отправки войск в Украину, если ВС РФ прорвут линию фронта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в интервью изданию Economist заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его мнению, другим странам ЕС придется также поддержать эту идею в случае, если "Россию придется сдерживать".

"Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом... Если Россия прорвет линию фронта, если будет просьба со стороны Украины", - заявил Макрон.

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