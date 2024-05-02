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В Кении число жертв наводнений за месяц выросло до 188 человек

В Кении число жертв наводнений за месяц выросло до 188 человек Не менее 188 человек погибли в Кении в апреле в результате наводнений, вызванных проливными дождями, еще 90 человек пропали без вести.
Другие страны
2 мая 2024 г. 17:00
В Кении число жертв наводнений за месяц выросло до 188 человек

Не менее 188 человек погибли в Кении в апреле в результате наводнений, вызванных проливными дождями, еще 90 человек пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Количество погибших в результате наводнений в Кении увеличилось до 188 человек", - говорится в заявлении МИД страны. Ранее сообщалось о 179 погибших.

В общей сложности 185 тыс. кенийцев были вынуждены покинуть дома и искать прибежища в безопасных местах. Дожди, идущие с марта, затронули и другие страны Восточной Африки. Так, в соседней с Кенией Танзании из-за наводнений и оползней погибли 155 человек. Есть погибшие, а также значительные разрушения в Уганде и Бурунди. Африканские синоптики считают, что причиной нынешних необычно обильных дождей на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.

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