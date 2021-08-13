Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан

Власти Франции уже дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан в связи с ухудшением там ситуации с безопасностью и продолжают следить за развитием событий в этой стране.

Власти Франции уже дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан в связи с ухудшением там ситуации с безопасностью и продолжают следить за развитием событий в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель французского МИД.

"Мы с апреля 2021 года призывали французов, присутствующих в Афганистане, покинуть страну, и они имели возможность это сделать с помощью рейса, организованного французскими властями 16 июля. В связи с ухудшением на прошлой неделе ситуации с безопасностью мы снова призвали французов как можно скорее покинуть страну", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Франция продолжает "очень внимательно следить за крайне тревожными событиями в Афганистане".