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Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса

Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.
Другие страны
9 апреля 2021 г. 08:41
Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает местная газета Hoy.

Решение вступает в силу 16 апреля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов.

По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 255 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 3 369 человек.

В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.

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