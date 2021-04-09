Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает местная газета Hoy.

Решение вступает в силу 16 апреля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов.

По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 255 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 3 369 человек.

В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.