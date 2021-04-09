Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.
Решение вступает в силу 16 апреля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов.
По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 255 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 3 369 человек.
В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.