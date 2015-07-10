Власти Афганистана за последние три дня уничтожили 2 лидеров ИГ

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Власти Афганистана за последние три дня уничтожили двоих важнейших лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Афганистана Ашраф Гани.

"Мы рады возможности сообщить вам, что за последние три дня мы эффективно проводили борьбу с "Исламским государством", и устранили двух важнейших лидеров "Исламского государства", - сказал президент Афганистана на заседании совета глав государств ШОС в расширенном составе.





