Виктор Орбан: Сербия должна стать членом ЕС как можно скорее

Сербия должна вступить в Евросоюз как можно быстрее, иначе Белград выберет сотрудничество с другими партнерами, а Брюссель потеряет эту страну.

Сербия должна вступить в Евросоюз как можно быстрее, иначе Белград выберет сотрудничество с другими партнерами, а Брюссель потеряет эту страну.

Как передает Report со ссылкой на Die Presse, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы должны завершить старую задачу по расширению, прежде чем приступать к новому расширению с Украиной. Если мы не интегрируем Сербию как можно быстрее, мы ее потеряем. У Сербии есть другие варианты. Она только что заключила соглашение о свободной торговле с Китаем", - приводит слова Орбана газета.

Венгерский премьер также назвал расширение ЕС за счет стран Западных Балкан "главным приоритетом" Будапешта на период председательства в Совете Евросоюза, начинающегося 1 июля.

Министр внутренней и внешней торговли Сербии Томислав Момирович и министр коммерции КНР Ван Вэньтао 17 октября 2023 года подписали в Пекине соглашение о свободной торговле между двумя странами. По словам президента Сербии Александара Вучича, оно может вступить в силу в мае-июне 2024 года.