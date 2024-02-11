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Виктор Орбан: Сербия должна стать членом ЕС как можно скорее

Виктор Орбан: Сербия должна стать членом ЕС как можно скорее Сербия должна вступить в Евросоюз как можно быстрее, иначе Белград выберет сотрудничество с другими партнерами, а Брюссель потеряет эту страну.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 03:43
Виктор Орбан: Сербия должна стать членом ЕС как можно скорее

Сербия должна вступить в Евросоюз как можно быстрее, иначе Белград выберет сотрудничество с другими партнерами, а Брюссель потеряет эту страну.

Как передает Report со ссылкой на Die Presse, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы должны завершить старую задачу по расширению, прежде чем приступать к новому расширению с Украиной. Если мы не интегрируем Сербию как можно быстрее, мы ее потеряем. У Сербии есть другие варианты. Она только что заключила соглашение о свободной торговле с Китаем", - приводит слова Орбана газета.

Венгерский премьер также назвал расширение ЕС за счет стран Западных Балкан "главным приоритетом" Будапешта на период председательства в Совете Евросоюза, начинающегося 1 июля.

Министр внутренней и внешней торговли Сербии Томислав Момирович и министр коммерции КНР Ван Вэньтао 17 октября 2023 года подписали в Пекине соглашение о свободной торговле между двумя странами. По словам президента Сербии Александара Вучича, оно может вступить в силу в мае-июне 2024 года.

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