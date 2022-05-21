Верховный лидер "Талибана" рекомендовал талибам избегать многоженства

Верховный лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада подписал указ, в соответствии с которым талибам рекомендуется избегать заключения двух, трех или четырех браков.

Верховный лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада подписал указ, в соответствии с которым талибам рекомендуется избегать заключения двух, трех или четырех браков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал TOLOnews.

По его сведениям, новый указ верховного лидера "Талибана" предписал талибам избегать "двух, трех или четырех браков, которые не являются необходимыми и (при этом) дорогостоящими".

Отметим, что в соответствии с нормами ислама мужчине разрешено иметь до четырех жен одновременно при условии, что он в состоянии в равной степени заботиться обо всех своих супругах и материально обеспечивать их всех без ущемления прав.