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Верховный лидер "Талибана" рекомендовал талибам избегать многоженства

Верховный лидер "Талибана" рекомендовал талибам избегать многоженства Верховный лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада подписал указ, в соответствии с которым талибам рекомендуется избегать заключения двух, трех или четырех браков.
Другие страны
21 мая 2022 г. 04:37
Верховный лидер Талибана рекомендовал талибам избегать многоженства

Верховный лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада подписал указ, в соответствии с которым талибам рекомендуется избегать заключения двух, трех или четырех браков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал TOLOnews.

По его сведениям, новый указ верховного лидера "Талибана" предписал талибам избегать "двух, трех или четырех браков, которые не являются необходимыми и (при этом) дорогостоящими".

Отметим, что в соответствии с нормами ислама мужчине разрешено иметь до четырех жен одновременно при условии, что он в состоянии в равной степени заботиться обо всех своих супругах и материально обеспечивать их всех без ущемления прав.

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