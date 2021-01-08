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Верховный комиссар ООН призвала расследовать события на Капитолийском холме 

Верховный комиссар ООН призвала расследовать события на Капитолийском холме  Мишель Бачелет с тревогой отметила серьезные угрозы, которым подверглись представители СМИ, освещавшие события в Вашингтоне
Другие страны
8 января 2021 г. 09:57
Верховный комиссар ООН призвала расследовать события на Капитолийском холме 
Мишель Бачелет

Сегодня вслед за Генеральным секретарем ООН Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет также выразила глубокую обеспокоенность по поводу нападения группы людей на здание Капитолия США, в то время, когда там проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

Как сообщает Report, по мнению М. Бачелет, штурм Капитолия наглядно продемонстрировал разрушительные последствия "постоянного преднамеренного искажения фактов и подстрекательства к насилию и ненависти со стороны политических лидеров". Она добавила, что в последнее время в США постоянно звучали обвинения в фальсификации выборов.

В ответ на такие заявления тысячи сторонников президента Трампа сначала собрались у Белого дома в Вашингтоне, а затем направились в сторону Капитолия, где заседал Конгресс США. В это время конгрессмены подсчитывали голоса выборщиков и должны были окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. Сторонники уходящего президента пытались сорвать этот процесс.

После того как полиция вытеснила бунтарей с Капитолийского холма, конгрессмены продолжили процесс сертификации голосов.

"Мы воодушевлены тем, что этот процесс продолжается, несмотря на серьезные попытки его сорвать. Мы призываем лидеров всего политического спектра, включая президента Соединенных Штатов, и их сторонников отказаться от ложных и опасных нарративов", – говорится в заявлении.

Верховный комиссар с тревогой отметила серьезные угрозы, которым подверглись представители СМИ, освещавшие события в Вашингтоне. Она сказала, что поддерживает призывы к тщательному расследованию произошедших 6 января событий.

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Версия на английском языке UN human rights chief urges to investigate Capitol Hill riot

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