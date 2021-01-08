Верховный комиссар ООН призвала расследовать события на Капитолийском холме

Мишель Бачелет с тревогой отметила серьезные угрозы, которым подверглись представители СМИ, освещавшие события в Вашингтоне

Сегодня вслед за Генеральным секретарем ООН Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет также выразила глубокую обеспокоенность по поводу нападения группы людей на здание Капитолия США, в то время, когда там проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

Как сообщает Report, по мнению М. Бачелет, штурм Капитолия наглядно продемонстрировал разрушительные последствия "постоянного преднамеренного искажения фактов и подстрекательства к насилию и ненависти со стороны политических лидеров". Она добавила, что в последнее время в США постоянно звучали обвинения в фальсификации выборов.

В ответ на такие заявления тысячи сторонников президента Трампа сначала собрались у Белого дома в Вашингтоне, а затем направились в сторону Капитолия, где заседал Конгресс США. В это время конгрессмены подсчитывали голоса выборщиков и должны были окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. Сторонники уходящего президента пытались сорвать этот процесс.

После того как полиция вытеснила бунтарей с Капитолийского холма, конгрессмены продолжили процесс сертификации голосов.

"Мы воодушевлены тем, что этот процесс продолжается, несмотря на серьезные попытки его сорвать. Мы призываем лидеров всего политического спектра, включая президента Соединенных Штатов, и их сторонников отказаться от ложных и опасных нарративов", – говорится в заявлении.

Верховный комиссар с тревогой отметила серьезные угрозы, которым подверглись представители СМИ, освещавшие события в Вашингтоне. Она сказала, что поддерживает призывы к тщательному расследованию произошедших 6 января событий.