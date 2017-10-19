Венесуэла вручила ноту протеста послу Канады

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса вручил ноту протеста послу Канады Крейбу Ковалику в связи с заявлениями официальных лиц страны, которые в Каракасе посчитали вмешательством в свои внутренние дела. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило венесуэльское дипломатическое ведомство.

"Мы вручаем ноту протеста от венесуэльского правительства правительству Канады за постоянные атаки, носящие характер вмешательства. Правительство Канады постоянно нападает на Венесуэлу, в том числе в социальных сетях официальных лиц", – приводит венесуэльский МИД заявление Арреасы в момент вручения ноты.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна сомневается в достоверности итогов губернаторских выборов в Венесуэле в связи с имеющимися нарушениями. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро обрушился с резкими словами в адрес правительства Канады, назвав его наглым и глупым, и посоветовал убираться из Венесуэлы. Также Каракас объявил об отзыве для консультаций своего посла в Оттаве.

По подсчетам Арреасы, в общей сложности с 31 марта власти Канады позволили себе 14 заявлений относительно ситуации в Венесуэле.