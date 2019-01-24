Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством Соединенных Штатов", - сказал он во время выступления в Каракасе, которое транслируется в Twitter.

Глава Венесуэлы добавил, что у дипломатического персонала США есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Мадуро добавил, что "империалистическое правительство США руководило операцией по навязыванию [венесуэльцам] государственного переворота и установлению марионеточного правительства". "Политика правительства Дональда Трампа против Венесуэлы заключалась в попытке разделить страну, попытаться разрушить ее демократические институты и попробовать навязать правительство неконституционными средствами", - подчеркнул он.

Трамп заявил в среду, что признал Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы этой страны вместо действующего президента Николаса Мадуро.