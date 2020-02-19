Британия вводит новую систему иммиграции для квалифицированных кадров

Великобритания запустит новую систему оценки профессиональных качеств иммигрантов в баллах для повышения уровня иностранной рабочей силы в стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правительства.

"Мы положим конец свободному передвижению мигрантов, восстановим контроль над нашими границами… путем введения в Великобритании новой иммиграционной системы, основанной на баллах", — заявила министр внутренних дел Прити Пател. Она добавила, что такая инициатива позволит "привлечь самых ярких и лучших работников со всего мира, стимулировать экономический рост… и в полной мере реализовать потенциал страны".

Новая система начнет действовать 1 января 2021 года.

Кандидатам будут начисляться баллы в зависимости от соответствия ряду критериев: оценивать предстоит навыки и квалификацию, уровень владения английским языком и прочее. Кроме того, для получения рабочей визы необходимо будет наличие предложения о трудоустройстве.