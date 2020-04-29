Великобритания выделит крупную сумму на вакцинацию 75 млн. детей

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Великобритания заявила, что станет крупнейшим сторонником международного альянса по вакцинации детей от смертельных болезней, спасая миллионы жизней.

Как сообщает Report, Великобритания будет сотрудничать с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы защитить до 75 миллионов детей от смертельных болезней, таких как корь, полиомиелит и брюшной тиф.

Выступая перед членами парламента, министр международного развития Великобритании Анн-Мари Тревельян объявила о выделении обещанного финансирования в размере 330 миллионов фунтов стерлингов ежегодно в течение следующих пяти лет для GAVI, который поможет финансировать иммунизацию 75 миллионов детей в беднейших странах мира.

Заболевания, поддающиеся профилактике, такие как корь, полиомиелит и брюшной тиф, по-прежнему убивают сотни тысяч людей каждый год. Вакцинируя миллионы детей от других смертельных заболеваний, оказывается поддержка системе здравоохранения в бедных странах мира, чтобы они могли справиться с растущим числом случаев коронавируса. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что если коронавирус будет распространяться в развивающихся странах, это может привести к его повторному появлению в Великобритании в конце года.

Отметим, что GAVI, совместно с Фондом Вакцин, поставляет вакцины более чем в 70 стран, в их числе — многие страны Африки, Азиатские страны (включая Китай, Индию, Пакистан) и некоторые другие.