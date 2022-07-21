Великобритания собирается ввести новые санкции против России

Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.

Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства королевства.

"Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Лондон запретил предоставлять соответствующую техподдержку, финансовых сервисов и брокерских услуг.

Великобритания несколько раз вводила санкции против России, а 23 июня был введен запрет на поставку авиатоплива, товаров и технологий и т.д.