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Великобритания собирается ввести новые санкции против России

Великобритания собирается ввести новые санкции против России Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.
Другие страны
21 июля 2022 г. 10:54
Великобритания собирается ввести новые санкции против России

Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства королевства.

"Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Лондон запретил предоставлять соответствующую техподдержку, финансовых сервисов и брокерских услуг.

Великобритания несколько раз вводила санкции против России, а 23 июня был введен запрет на поставку авиатоплива, товаров и технологий и т.д.

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