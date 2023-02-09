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Великобритания приостановила сотрудничество с Россией по вопросам Арктики

Великобритания приостановила сотрудничество с Россией по вопросам Арктики Великобритания отказалась от полноценного сотрудничества с РФ по вопросам Арктики, но допускает возобновление контактов при завершении конфликта на Украине.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 20:13
Великобритания приостановила сотрудничество с Россией по вопросам Арктики

Великобритания отказалась от полноценного сотрудничества с РФ по вопросам Арктики, но допускает возобновление контактов при завершении конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованных в четверг Основах арктической политики Соединенного Королевства.

"В качестве мер в ответ на российское вторжение в Украину Великобритания приостановила взаимодействие между правительствами, в том числе через нашу команду по науке и инновациям в Великобритании и их совместные исследовательские проекты. Таким образом, сотрудничество по вопросам Арктики на данный момент может происходить только в случае резкой необходимости, в дальнейшем эта политика подлежит пересмотру", - сказано в документе, распространенном британским МИД.

Как отмечается в тексте, "Великобритания признает, что Россия как арктическое государство имеет значительное присутствие в регионе, которое она будет стремится усилить при реагировании на природные изменения". "Мы ожидаем, что, действуя таким образом, Россия будет придерживаться международного права", - сказано в заявлении.

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