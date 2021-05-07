О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин

Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин Великобритания выделила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не требуется уходить на самоизоляцию.
Другие страны
7 мая 2021 г. 20:50
Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин

Великобритания выделила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не требуется уходить на самоизоляцию.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции британский министр транспорта Грант Шэппс, представив так называемую светофорную систему, при которой все направления поделены на группы трех цветов - зеленого, желтого и красного.

Среди государств и территорий, которые попали в зеленую группу, то есть без необходимости карантина, - Португалия, Израиль, Гибралтар. Послабления, однако, не будут применяться к таким популярным у британцев направлениям, как Испания, Франция или Германия.

Турция, Мальдивы и Непал были включены в красный список стран, где теперь насчитывается более 50 государств и территорий. По возвращении оттуда необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi