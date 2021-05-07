Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин

Великобритания выделила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не требуется уходить на самоизоляцию.

Великобритания выделила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не требуется уходить на самоизоляцию.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции британский министр транспорта Грант Шэппс, представив так называемую светофорную систему, при которой все направления поделены на группы трех цветов - зеленого, желтого и красного.

Среди государств и территорий, которые попали в зеленую группу, то есть без необходимости карантина, - Португалия, Израиль, Гибралтар. Послабления, однако, не будут применяться к таким популярным у британцев направлениям, как Испания, Франция или Германия.

Турция, Мальдивы и Непал были включены в красный список стран, где теперь насчитывается более 50 государств и территорий. По возвращении оттуда необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.