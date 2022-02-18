Великобритания готовится к самой сильной буре за 30 лет

Великобритания готовится к буре "Юнис", которая, как прогнозирует метеорологическая служба, обрушится на территорию королевства сегодня.

Великобритания готовится к буре "Юнис", которая, как прогнозирует метеорологическая служба, обрушится на территорию королевства сегодня.

Как передает Report, в графствах Девоншир и Корнуолл на юго-западе страны и на южном побережье Уэльса, где скорость ветра может превысить 140 км/час, объявлен максимальный, красный уровень опасности. Это означает, что власти считают высокой угрозу жизни людей, ущерба объектам инфраструктуры, перебоев в электроснабжении и работе общественного транспорта. Населению рекомендовано оставаться дома, в Уэльсе закрыты школы и отменены все железнодорожные поездки в первой половине дня в пятницу.

Оранжевый уровень опасности объявлен практически на всей территории Англии с 05:00 до 21:00 (с 09:00 до 01:00 - бакинское время). В этой части страны скорость ветра может достичь 130 км/час.