Ведущий CNN рассказал о желании "отравить" Трампа

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Американский шеф-повар, писатель и ведущий телеканала CNN Энтони Бурден в интервью TMZ рассказал, что хотел бы "отравить" президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report, отвечая на вопрос о том, что бы он подал к столу для примирительного обеда Ким Чен Ына и Трампа, Бурден сказал: "Болиголов".

Болиголов — растение, все части которого очень ядовиты. По одной из версий, именно соком болиголова был отравлен Сократ.

"Конечно, Бурден шутил. То есть... мы предполагаем, что он шутил", - прокомментировал интервью портал Mediaite.