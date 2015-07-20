Вашингтон предупредил Бишкек о прекращении помощи

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ США предупредили Киргизию в понедельник, что эскалация напряженности в двусторонних отношениях ставит под угрозу выполнение программ помощи, которую США оказывают государству, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В пятницу МИД Киргизии вручил временному поверенному в делах США в Бишкеке Ричарду Майлсу ноту протеста в связи с присуждением премии госдепартамента киргизскому правозащитнику Азимжану Аскарову, отбывающему пожизненный срок.

Американская сторона разочарована инициативой киргизского правительства денонсировать соглашение 1993 года о двустороннем сотрудничестве, сообщает киргизское агентство КирТАГ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Бишкеке.

США изучают "технические последствия такого решения". Оно может поставить под угрозу программы борьбы с экстремизмом, повышения экономического роста и занятости, улучшения системы образования и поддержки демократического развития.

Правительство Киргизии поторопилось с решением о денонсации соглашения с США, заявил на пресс-конференции лидер большинства в парламенте Киргизии Феликс Кулов, сообщает "Вечерний Бишкек".

По мнению Кулова, генпрокуратура должна еще раз изучить дело Аскарова. Он был осужден в 2010 году по обвинению в организации массовых беспорядков в Оше и причастности к убийству милиционера.