Варшава намерена разместить американскую базу на востоке Польши

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Власти Польши рассматривают возможность размещения американской военной базы на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью радио RMF FM глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Отметим, что вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 18 сентября в Вашингтоне.

"Все понимают, что такое решение, как размещение в Польше постоянных американских баз, было бы большим событием, значительно повлияло бы на безопасность всего региона", - сказал Дворчик.

По его словам, официальной Варшаве хотелось бы, чтобы американская база была бы размещена на северо-востоке или востоке Польши.