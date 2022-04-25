В закрытом почти месяц Шанхае растет число связанных с COVID-19 смертей

Рост числа смертей среди инфицированных коронавирусом наблюдается последние несколько дней в Шанхае, который уже почти месяц находится в полном локдауне.

Рост числа смертей среди инфицированных коронавирусом наблюдается последние несколько дней в Шанхае, который уже почти месяц находится в полном локдауне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

За последние сутки в мегаполисе умер 51 человек с положительным тестом на COVID-19, за день до этого власти докладывали еще о 39 умерших. В общей сложности с начала вспышки в Шанхае от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 138 человек. Среди них есть как полностью привитые, так и непривитые.

Почти все умершие - люди в преклонном возрасте от 70 до 101 года. В официальных заявлениях власти называют прямой причиной смерти обострение самых разных хронических заболеваний на фоне инфицирования коронавирусом.

Ситуация в городе остается неопределенной из-за продолжающегося для большинства жителей бессрочного домашнего карантина в условиях политики нулевой терпимости к COVID-19. Сохраняются сложности с продовольствием, однако за последнюю неделю ситуация улучшилась, поскольку в ряде районов крупные торговые сети возобновили доставку товаров.

Несмотря на некоторое снижение числа выявляемых инфицированных на прошлой неделе в течение нескольких дней, общая картина пока не меняется. За последнюю неделю ежедневно в городе власти докладывали о 15-20 тыс. бессимптомных носителей коронавируса, которые составляют более 90% от общего числа инфицированных.