В Южно-Китайском море найдена легендарная подлодка времен Второй мировой войны

На дне Южно-Китайского моря нашли легендарную американскую подлодку времен Второй мировой войны - USS Harder.

На дне Южно-Китайского моря нашли легендарную американскую подлодку времен Второй мировой войны - USS Harder.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC).

Судно обнаружили у берегов японского острова Окинава на глубине 3750 футов (1140 м). У подлодки практически нет повреждений, за исключением боевой рубки. Поисками занимался проект Lost 52, который разыскивает 52 затонувшие во время Второй мировой войны американские подлодки.

"Подводные лодки из-за своей конструкции сложно идентифицировать, но отличная сохранность этой и качество данных, собранных Lost 52, позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего корабля как USS Harder", - говорится в заявлении управления.

USS Harder (SS-257) - дизель-электрическая подводная лодка класса Gato. Она заступила на боевое дежурство в 1943 году на военно-морской базе США в Перл-Харборе.