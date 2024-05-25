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В Южно-Китайском море найдена легендарная подлодка времен Второй мировой войны

В Южно-Китайском море найдена легендарная подлодка времен Второй мировой войны На дне Южно-Китайского моря нашли легендарную американскую подлодку времен Второй мировой войны - USS Harder.
Другие страны
25 мая 2024 г. 15:37
В Южно-Китайском море найдена легендарная подлодка времен Второй мировой войны

На дне Южно-Китайского моря нашли легендарную американскую подлодку времен Второй мировой войны - USS Harder.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC).

Судно обнаружили у берегов японского острова Окинава на глубине 3750 футов (1140 м). У подлодки практически нет повреждений, за исключением боевой рубки. Поисками занимался проект Lost 52, который разыскивает 52 затонувшие во время Второй мировой войны американские подлодки.

"Подводные лодки из-за своей конструкции сложно идентифицировать, но отличная сохранность этой и качество данных, собранных Lost 52, позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего корабля как USS Harder", - говорится в заявлении управления.

USS Harder (SS-257) - дизель-электрическая подводная лодка класса Gato. Она заступила на боевое дежурство в 1943 году на военно-морской базе США в Перл-Харборе.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Çin dənizində İkinci Dünya Müharibəsinin əfsanəvi sualtı qayığı tapılıb
Версия на английском языке Wreck of legendary WWII US submarine found at bottom of South China Sea

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