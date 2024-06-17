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Канберра и Пекин возобновили двустороннее партнерство

Канберра и Пекин возобновили двустороннее партнерство Канберра и Пекин "возобновили и оживили" свое партнерство, стабилизировав отношения двух стран.
Другие страны
17 июня 2024 г. 08:14
Канберра и Пекин возобновили двустороннее партнерство

Канберра и Пекин "возобновили и оживили" свое партнерство, стабилизировав отношения двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая по итогам встречи со своим китайским коллегой Ли Цяном.

Глава австралийского правительства заявил, что отношения между Пекином и Канберрой развиваются наиболее динамично, когда правительства двух стран "работают напрямую друг с другом", и еще раз подчеркнул важность диалога Австралии и Китая как для народов этих государств, так и для Индо-Тихоокеанского региона в целом.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером Австралии и играет жизненно важную роль в поддержании региона открытым, стабильным и процветающим. Диалог остается главным принципом наших отношений с Пекином, поскольку это наиболее эффективная форма взаимодействия друг с другом, только так мы добиваемся прогресса в реализации наших общих интересов и защищаем региональную стабильность", - подчеркнул премьер-министр.

Также Альбанезе сообщил о том, что в ходе переговоров глав правительств "были подписаны несколько меморандумов о взаимопонимании" и достигнут существенный прогресс в вопросе о безвизовом въезде в КНР для австралийских граждан.

"Австралия и Китай не только возобновили, но и активизировали взаимодействие. Мы уже согласовали целый ряд меморандумов о взаимопонимании и договоренностей, которые будут продолжать формировать и стимулировать наше практическое сотрудничество по мере продолжения процесса", - указал он.

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Версия на азербайджанском языке Kanberra və Pekin ikitərəfli tərəfdaşlığı bərpa edib

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