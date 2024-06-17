Минфин США: В использовании доходов от замороженных активов РФ нет противоречий

В использовании доходов от российских замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд, нет правовых противоречий.
Как передает
Американский министр отвергла обвинения президента РФ Владимира Путина в том, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является кражей.
"Ни в коем случае это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав", - сказала Йеллен.
Она уточнила, что почти 200 млрд долларов США обездвиженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении, и это учреждение получает на них доход.
Европейский Союз уже согласовал передачу Украине доходов на обездвиженные российские активы, объем которых, по оценкам, может составлять около $3 млрд в год.