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Минфин США: В использовании доходов от замороженных активов РФ нет противоречий

Минфин США: В использовании доходов от замороженных активов РФ нет противоречий В использовании доходов от российских замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд, нет правовых противоречий.
Другие страны
17 июня 2024 г. 08:28
Минфин США: В использовании доходов от замороженных активов РФ нет противоречий

В использовании доходов от российских замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд, нет правовых противоречий.

Как передает Report, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в программе АВС This Week.

Американский министр отвергла обвинения президента РФ Владимира Путина в том, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является кражей.

"Ни в коем случае это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав", - сказала Йеллен.

Она уточнила, что почти 200 млрд долларов США обездвиженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении, и это учреждение получает на них доход.

Европейский Союз уже согласовал передачу Украине доходов на обездвиженные российские активы, объем которых, по оценкам, может составлять около $3 млрд в год.

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Версия на английском языке US Treasury says no legal issues in using frozen Russian assets for Ukraine
Версия на азербайджанском языке ABŞ Maliyyə Nazirliyi: Moskvanın dondurulmuş aktivlərindən gəlirlərin istifadəsində heç bir ziddiyyət yoxdur

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