Минфин США: В использовании доходов от замороженных активов РФ нет противоречий

В использовании доходов от российских замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд, нет правовых противоречий.

В использовании доходов от российских замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд, нет правовых противоречий.

Как передает Report , об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в программе АВС This Week.

Американский министр отвергла обвинения президента РФ Владимира Путина в том, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является кражей.

"Ни в коем случае это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав", - сказала Йеллен.

Она уточнила, что почти 200 млрд долларов США обездвиженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении, и это учреждение получает на них доход.

Европейский Союз уже согласовал передачу Украине доходов на обездвиженные российские активы, объем которых, по оценкам, может составлять около $3 млрд в год.