В ЮАР усилены меры безопасности в торговых центрах из-за угрозы терроризма

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Усилены меры безопасности в крупных торговых центрах Йоханнесбурга и Кейптауна несмотря на то, что власти ЮАР не считают объявленную тремя иностранными посольствами угрозу терроризма реальной, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Все наши пять торговых центров (в Йоханнесбурге) повысили уровень тревоги и приняли дополнительные меры охраны. Мы также тесно сотрудничаем с полицией", - заявил представитель управляющей компании JHI Retail Номзано Радебе.

"В ответ на предупреждение об угрозе полиция увеличила присутствие в центрах (Кейптауна), и мы также приняли меры", - сказала представитель компании V&A Waterfront Карла Уайт.