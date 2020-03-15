​В ЮАР количество зараженных коронавирусом достигло 38

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе объявил о выявленных в последние сутки на территории страны 14 новых случаев заболевания, вызванного COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министра цитирует новостная служба "Ньюс24".

"Общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Южно-Африканской Республике 38 человек".

Самому молодому заболевшему 14 лет, он прибыл в ЮАР из поездки в США. При этом большинство инфицированных вернулись на родину из путешествий в страны Европы.

Звелини Мкизе объявил, что президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился созвать 15 марта экстренное заседание кабинета министров в связи с растущим количеством случаев заболевания, вызванного COVID-19. "На данной встрече будут рассматриваться действия по борьбе в стране со вспышкой коронавируса", - подчеркнул министр.