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В ЮАР хотят дать женщинам право иметь несколько мужей

В ЮАР хотят дать женщинам право иметь несколько мужей Правительство Южно-Африканской Республики опубликовало законопроект реформы института брака, который среди прочего предоставляет женщине право иметь одновременно несколько мужей.
Другие страны
16 мая 2021 г. 19:05
В ЮАР хотят дать женщинам право иметь несколько мужей

Правительство Южно-Африканской Республики опубликовало законопроект реформы института брака, который среди прочего предоставляет женщине право иметь одновременно несколько мужей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция Jacaranda FM.

Документ, подготовленный министерством внутренних дел, призван обеспечить в ЮАР социальное равенство между женщинами и мужчинами, так как существующее законодательство разрешает последним иметь одновременно несколько жен, отмечает радиостанция. Так, предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума на законном основании имеет четырех жен.

"Решение о том, чтобы узаконить полиандрию - право женщины иметь сразу несколько мужей, было принято после тщательного рассмотрения вопроса о гендерном равенстве, - подчеркивается в сопровождающем законопроект комментарии руководства МВД. - Закон и в вопросах брака должен одинаково относиться к мужчинам и женщинам, как того требует конституция ЮАР. Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей на законных основаниях иметь несколько мужей".

На данный момент проект нового закона о браке поступил на общественное обсуждение. "Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе", - подчеркнули в министерстве. Общественное обсуждение продлится до конца июня.

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