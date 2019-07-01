В Японии за курение в общественных местах придется платить штраф до 2700 долларов

© Getty https://report.az/storage/news/b66574e7a826d403097703336039689f/f7f8507f-55c5-40db-8da2-75499ee1adb4_292.jpg

Новый закон, запрещающий курение в общественных местах, вступил в силу в Японии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что запрет, направленный против риска пассивного курения, касается школ, больниц и учреждений правительства и местных властей.

Вместе с тем закон предусматривает наличие специально отведенных зон для курения на открытом воздухе.

Администрация учреждения, в котором нарушен данный закон, будет оштрафована на сумму, эквивалентную 4600 долларов. Индивидуальные лица за нарушение закона о курении будут вынуждены заплатить до 2700 долларов, если они рискнут покурить в недозволенном для этого месте, игнорируя предупреждения.

Вместе с тем, в Японии пока разрешается курить в ресторанах и барах, а также в частных корпорациях, но с 1 апреля 2020 года и в них курение будет запрещено.