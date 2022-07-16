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В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19 В Японии за сутки зарегистрировано 110 675 новых случаев заражения коронавирусом.
Другие страны
16 июля 2022 г. 16:43
В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Японии за сутки зарегистрировано 110 675 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Japan Times. Это рекордный показатель для страны, прежнее максимальное значение было установлено 5 февраля (104 168 случаев).

Отмечается, что сразу несколько префектур зафиксировали рекордные показатели инфицирования. По данным издания, в Токио в субботу выявлено 18 919 новых эпизодов, что почти вдвое выше цифр, зарегистрированных неделей ранее. Умерли от вируса в японской столице два человека.

В Японии распространяется крайне заразный подвариант "омикрона" ВА.5.

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