В Японии вулкан Асо выбросил огромный столб дыма

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Вулкан Асо, расположенный на японском острове Кюсю, утром в понедельник выбросил огромный столб дыма и пепла, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Сообщается, что в момент выброса пепла и дыма на канатной дороге находилось около 10 туристов, все они были эвакуированы.

Последний раз вулкан подавал признаки жизни год назад: тогда столб дыма и пепла поднялся на 1,5 километра. В ближайшем к вулкану аэропорту Кумамото были отменены десятки рейсов.

Асо – один из 47 действующих вулканов Японии. До прошлого года в течение почти 20 лет вулкан не проявлял активности.

В конце сентября прошлого года произошло извержение вулкана Онтакэ - одно из самых мощных за посление 90 лет. Жертвами извержения вулкана Онтакэ стали 63 человека.