В Японии в связи с коронавирусом отменили выступление императора

В Японии в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса решили отменить праздничное обращение императора Нарухито по случаю его дня рождения, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Планировалось, что Нарухито выступит с традиционным приветствием 23 февраля, когда ему исполнится 60 лет.

"Мы приняли решение отменить публичное мероприятия во дворце, на котором каждый год присутствует огромное число людей, причем приглашенные находятся очень близко друг к другу. Решение принято после оценки степени риска распространения вируса", - сообщили в управлении императорского двора Японии.

Традиционно император в Японии выступает с приветственной речью два раза в год - 2 января, а также в свой день рождения. Чтобы послушать Нарухито, в январе этого года во дворце собралось более 68 тысяч человек.

Последний раз обращение императора в его день рождения отменялось в Японии в 1996 году в связи с ситуацией, связанной с захватом японского посольства в столице Перу.

Отметим, что Япония занимает второе место после Китая по числу заболевших новым типом коронавируса - 412 случаев - с учетом более чем 350 больных, выявленных на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в Иокогаме.