В Японии утвердили новую стратегию кибербезопасности

Правительство Японии во вторник официально утвердило новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности, где Россия, Китай и КНДР впервые упомянуты как потенциальные источники хакерских атак

Правительство Японии сегодня официально утвердило новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности, где Россия, Китай и КНДР впервые упомянуты как потенциальные источники хакерских атак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на сайте штаба кибернетической безопасности Японии.

"Сфера, связанная с гарантиями безопасности, расширяется. Растет значимость таких областей, как безопасность в киберпространстве и космосе. Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве, также нарастает неустойчивость мирового порядка", - отметил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, Япония на основе принятой стратегии будет наращивать свои возможность по противодействию атакам иностранных хакеров.

В документе утверждается, что Китай проводит кибератаки с целью получения военных и других передовых технологий, а Россия - якобы для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах. Для укрепления кибернетического потенциала Япония намерена тесно сотрудничать с участниками Четырехстороннего диалога по безопасности, в который также входят Австралия, Индия и США, отмечается в одобренной стратегии.