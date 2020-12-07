В Японии уничтожат еще 134 тыс. кур

По меньшей мере 134 тыс. кур будет уничтожено в западной японской префектуре Хиросима в связи с обнаружением там вспышки птичьего гриппа.

По меньшей мере 134 тыс. кур будет уничтожено в западной японской префектуре Хиросима в связи с обнаружением там вспышки птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Очаг заболевания зафиксирован на одной из птицеферм в городе Михара. Там на минувших выходных умерли 11 куриц, а прибывшие на место специалисты подтвердили, что это произошло из-за птичьего гриппа. В связи с этим местные власти распорядились принять ряд мер для ликвидации кур и обеспечения санитарного контроля в регионе.

Отметим, что это первый случай птичьего гриппа в Хиросиме с 2004 года.