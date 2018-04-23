В Японии шесть человек погибли в результате оползня

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Шестеро жителей поселка Ябакэй на юго-западе Японии, где почти две недели назад на жилые дома сошел оползень, погибли, как подтвердили в понедельник власти префектуры Оита.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Земля сошла со склона горы на четыре коттеджа в курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу. Тогда сразу было найдено тело одного мужчины, остальных пятерых женщины сразу найти не удалось.