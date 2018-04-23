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    В Японии шесть человек погибли в результате оползня

    Ранее было найдено тело одного мужчины

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Шестеро жителей поселка Ябакэй на юго-западе Японии, где почти две недели назад на жилые дома сошел оползень, погибли, как подтвердили в понедельник власти префектуры Оита.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

    Земля сошла со склона горы на четыре коттеджа в курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу. Тогда сразу было найдено тело одного мужчины, остальных пятерых женщины сразу найти не удалось.

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