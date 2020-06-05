В Японии с наступлением жары рекомендуют снимать маски на улице

Специалисты министерства окружающей среды Японии с наступлением жары рекомендуют согражданам снимать защитные маски на улице, сообщает Report cо ссылкой на японский телеканал NHK.

В Японию пришла летняя жара. В префектуре Гифу температура уже поднялась выше +32°С, в Фукусиме — до +31°С, в Токио до +29,7°С. Как ожидается, в течение дня температура будет повышаться.

В связи с этим специалисты рекомендовали избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать маску на улице при условии достаточного расстояния между людьми.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.